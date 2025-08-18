  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Эдуард Вартанян одержал победу над Ахмедом Алиевым на турнире БЕТСИТИ Fight Nights в Минске
Промо
0

Эдуард Вартанян одержал победу над Ахмедом Алиевым на турнире БЕТСИТИ Fight Nights в Минске

Турнир прошел 16 августа на «Минск Арене».

В главном бою вечера россиянин победил соотечественника техническим нокаутом во втором раунде. При этом в первом раунде Алиев отправил Вартаняна в нокдаун. Эта победа стала для бойца 10-й подряд.

В соглавном бою вечера белорус Вадим Ролич победил соотечественника Петра Романкевича удушающим приемом.

Турнир БЕТСИТИ Fight Nights в Минске был посвящен памяти Виктора Цоя (музыкант погиб 35 лет назад) и прошел в рок-тематике. Бойцы выходили в октагон под песни группы «Кино», которые исполняла кавер-группа, а специально для турнира был выпущен рок-мерч — «вареные» футболки и кастомные кожаные куртки. 

Кто выиграет АПЛ?5548 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Ман СитиМанчестер Сити
АрсеналАрсенал
ЧелсиЧелси
Кто-то другойМанчестер Юнайтед
натив
Ставки на спорт
БЕТСИТИ
Комментарии
Ставки в Telegram
Главные новости
Букмекеры открыли линию на попадание «Балтики» в топ-5 по итогам сезона РПЛ. Команда Талалаева идет без поражений в чемпионате
14 минут назад
Россиянин поставил 2,5 млн рублей на победу «Пари НН» над «Динамо» Мх
сегодня, 12:45
«Локомотив» не попадет в топ-3 РПЛ, считают букмекеры. Москвичи лидируют в таблице после 5 туров
2сегодня, 11:50
«Динамо» МХ не проигрывает 5 матчей подряд. 1.46 – не уступят «Пари НН»
сегодня, 11:09
У Миранчука 6 голов в 8 последних играх за «Атланту». 2.00 – забьет еще минимум 2 мяча в сезоне МЛС
сегодня, 10:24
В Гане запретили ставки на все местные футбольные лиги из-за договорных матчей
сегодня, 10:09
Лучший клуб Чемпионшипа не побеждает в первом туре АПЛ с 2007 года. 1.63 – «Эвертон» не проиграет «Лидсу»
сегодня, 09:36
Синнер котируется фаворитом против Алькараса в 4-м матче подряд. Испанец выиграл две очных встречи в этом сезоне, итальянец – одну
сегодня, 09:05
«Спартак» не попадет в топ-4 по итогам сезона РПЛ, считают букмекеры. У клуба худший старт за 14 лет
7сегодня, 08:42
49% пользователей Спортса’’ считают, что Станковича нужно увольнять из «Спартака»
39сегодня, 07:55
Ко всем новостям
Последние новости
V этап Кубка Лиги Ставок по гольфу пройдет в Доброграде
32 минуты назад
«Краснодар» в 3 матчах РПЛ подряд забивает не больше одного гола. 1.44 – прервет серию в игре с «Сочи»
вчера, 16:37
«ПСЖ» – безусловный фаворит даже с отсутствием адекватной предсезонки». Артем Денисов о матче «Нант» – «ПСЖ»
вчера, 15:11
«Динамо» не побеждает ЦСКА 5 матчей подряд. Букмекеры дают командам почти равные шансы в 5-м туре РПЛ
5вчера, 14:33
«Арсенал» не проигрывает в пяти матчах в АПЛ (четыре победы и одна ничья)». Слава Палагин сделал прогноз на «МЮ» – «Арсенал»
вчера, 12:50
«Челси» обычно хорошо начинает сезон и оформляет три очка». Прогноз Бельского на первый тур АПЛ
вчера, 11:01
«Арсенал» 3 года не проигрывает «МЮ» в АПЛ. 4.20 – серия прервется
1вчера, 07:33
«Барса» – очевидный фаворит, хоть «Мальорка» и умеет запираться в штрафной». Тимур Боков о матче первого тура Ла Лиги
16 августа, 15:23
«Сити» хватит атакующего таланта для победы, но у своих ворот моменты точно будут». Палагин о матче «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»
16 августа, 12:40
Прогноз Чернявского на «Спартак» – «Зенит»: «Ситуация настолько непредсказуемая, что игра может закончиться как угодно»
16 августа, 12:28