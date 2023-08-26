Федерация футбола Англии хочет, чтобы букмекеры перестали принимать ставки на желтые карточки. АПЛ – поддержит

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия происшествия Ставки на спорт 321 Лукас Пакета Ставки на футбол Ставки

FA хочет, чтобы букмекерские конторы перестали открывать линии и принимать ставки на желтые карточки и другие внутриигровые инциденты (угловые и пенальти). Все это на фоне участившихся скандалов по поводу договорных матчей.

Представители FA провели переговоры с букмекерскими конторами и правительством о введении ограничений на некоторые ставки, предлагаемые в определенных соревнованиях, и этот шаг получит поддержку со стороны АПЛ. Катализатором активных переговоров стал недавний инцидент с Лукасом Пакета, получившим желтую карточку намеренно.

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3 комментария

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ман сити фейк
Тоуни меняет целую индустрию
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MUSA17
Ответ Under
перевести FA как федерация футбола Англии - это сильно, конечно чего уже тогда не английский футбольный союз?
Football Anglii ✨
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