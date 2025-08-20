11.50 – «Кайрат» обыграет «Селтик» и впервые в истории выйдет в общий этап Лиги чемпионов

«Селтик» и «Кайрат» встретятся в финале квалификации ЛЧ.

Казахстанский клуб может впервые в истории выйти в общий этап Лиги чемпионов.

Букмекеры считают «Селтик» подавляющим фаворитом противостояния за 1.05. На выход «Кайрата» в общий этап ЛЧ дают коэффициент 11.50.

Первый матч состоится 20 августа в Шотландии и начнется в 22:00 мск.