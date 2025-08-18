V этап Кубка Лиги Ставок по гольфу пройдет в Доброграде

21 и 22 августа любители гольфа со всей страны соберутся в гольф-клубе Crystal Lakes в Доброграде на заключительном отборочном этапе турнира. Это масштабное событие откроет двери для всех любителей гольфа, готовых продемонстрировать мастерство на одном из самых живописных полей России.

Участников ждет насыщенная программа и атмосфера настоящего гольф-фестиваля. Турнир пройдет по системе Stableford в четырех возрастных и гандикапных группах:

Группа A: мужчины HCP 0–10.0

Группа B: женщины HCP 0–12.0

Группа C: мужчины HCP 10.1–28.0

Группа D: женщины HCP 12.1–32.0

Все игроки получат приветственные гудибэги с подарками от партнеров турнира. Кроме того, будут разыграны специальные номинации от «Лиги Ставок» и SHARP: Closest to the Pin (самый точный удар к лунке), Longest Drive (самый дальний удар).

Призовой фонд Кубка составляет 3 600 000 рублей. Победители в каждой группе в финале получат: за 1-е место — 500 000 рублей, за 2-е место — 250 000 рублей, за 3-е место — 150 000 рублей.

Финальный этап состоится 4–5 сентября в Пестово.

Букмекерская компания «Лига Ставок» — титульный партнер мероприятия, а также генеральный партнер гольф-клубов Завидово, Горки и Раево.

Подробная информация заключительного этапа в Доброграде здесь: golf.ligastavok.ru