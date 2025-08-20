«Копенгаген» 17 матчей подряд не проигрывает в квалификации ЛЧ. 1.63 – не уступит «Базелю»
«Копенгаген» с 2017 года не проигрывает в квалификации Лиги чемпионов.
Беспроигрышная серия датского клуба в отборе ЛЧ насчитывает 17 матчей – 10 побед и 7 ничьих.
Сегодня «Копенгаген» встретится на выезде с «Базелем» в первом матче раунда плей-офф квалификации. 1.63 – датчане не проиграют.
Матч состоится 20 августа, начало – в 22:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
