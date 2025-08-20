Olimpbet подписал контракт с ХК «Сочи» на три года
ХК «Сочи» подписал контракт с букмекерской компанией Olimpbet.
Соглашение между сторонами рассчитано на три года.
Логотип букмекера будет размещен на животе свитера и спереди на шортах, сообщает беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев.
Olimpbet – лидер по количеству клубов-партнеров в КХЛ. БК сотрудничает со «Спартаком», «Динамо», ЦСКА, «Амуром», «Адмиралом», «Сочи» и «Северсталью».
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Olimpbet
