«Амкал» проиграет «Калуге» в Кубке, считают букмекеры. Линия на матч открылась только за 3 часа до игры

Букмекеры открыли линию на матч «Калуги» и «Амкала» в Фонбет Кубке России.

Прием ставок открылся только за 3 часа до начала встречи – линия появилась в BetBoom. Еще утром ни один российский букмекер не давал поставить на матч «Амкала».

«Калуга» котируется фаворитом на выход в следующий раунд за 1.60. На проход «Амкала» дают коэффициент 2.14. Подавляющее большинство ставок (88%) на исход основного времени матча приходится на победу медийного клуба.

Сообщалось, что «Амкал» намерен побить несколько рекордов. За клуб из Медиалиги сыграет 40-летний экс-баскетболист «Далласа» Павел Подкользин – он станет станет самым высоким игроком в истории турнира с ростом 226 см.

Также «Амкал» намерен выпустить самого возрастного, юного и скоростного игроков в истории Кубка России.

Матч состоится 19 августа, начало – в 17:00 по московскому времени.