Сегодня, возможно, последняя игра Салаха перед переходом в «Аль-Иттихад». Гол идет в районе 2.50

Теги Ливерпуль Ньюкасл Ставки на спорт Мохамед Салах Ставки на футбол Ставки

Салах может поехать на медосмотр в Саудовскую Аравию сразу после сегодняшней игры «Ливерпуля» против «Ньюкасла». Этот матч может стать для него последним в АПЛ.

Потенциально последний гол Салаха за «Ливерпуль»:

Забьет за 2.30

Не забьет за 1.55

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6 комментариев

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alim_liver_kz
СМИ пишет желтуху. А букмекеры подхватали этот бред и заработывают
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kamazfan89
что происходит, какое-то сумасшествие
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Артём Клагиш
какой салах?! игрок топ уровня прямо сейчас, и он реально может уйти в Саудовскую Аравию? да уж
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Emir Bekbolotov
Да не перейдет он никуда, который раз уже говорили
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ANDI
СУМНЕВАЮСЬ.
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Stewee
Ни один из источников, близких к клубу, не подтвердил переход Салаха.
Никуда он не уйдет этим летом.
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