Сегодня, возможно, последняя игра Салаха перед переходом в «Аль-Иттихад». Гол идет в районе 2.50

Салах может поехать на медосмотр в Саудовскую Аравию сразу после сегодняшней игры «Ливерпуля» против «Ньюкасла». Этот матч может стать для него последним в АПЛ.

Потенциально последний гол Салаха за «Ливерпуль»:

Забьет за 2.30

Не забьет за 1.55

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