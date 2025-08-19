  • Спортс
  • Букмекеры до сих пор не открыли линию на матч «Амкала» с «Калугой» в Кубке. За медийный клуб сыграет 226-сантиметровый баскетболист Подкользин
Букмекеры до сих пор не открыли линию на матч «Амкала» с «Калугой» в Кубке. За медийный клуб сыграет 226-сантиметровый баскетболист Подкользин

«Калуга» примет «Амкал» во 2-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России.

Букмекеры до сих пор не принимают ставки на игру. Линий на матч нет ни у одной российской БК.

Сообщалось, что медийный клуб намерен побить несколько рекордов. За «Амкал» сыграет 40-летний экс-баскетболист «Далласа» Павел Подкользин – он станет станет самым высоким игроком в истории турнира с ростом 226 см.

Также «Амкал» намерен выпустить самого возрастного, юного и скоростного игроков в истории Кубка России.

Матч состоится 19 августа, начало – в 17:00 по московскому времени.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
