500.00 – «Ахмат» не проиграет в этом сезоне РПЛ при Черчесове. 20.00 – закончит сезон в топ-5
«Тенниси» открыл персональную линию на достижения Станислава Черчесова в «Ахмате».
«Ахмат» выиграл оба матча в РПЛ при Черчесове – у «Крыльев» (3:1) и «Зенита» (1:0). За 500.00 можно поставить на то, что грозненский клуб больше не проиграет в этом сезоне чемпионата России.
20.00 – «Ахмат» закончит сезон РПЛ в топ-5, 50.00 – в тройке призеров.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
