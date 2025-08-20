500.00 – «Ахмат» не проиграет в этом сезоне РПЛ при Черчесове. 20.00 – закончит сезон в топ-5

«Тенниси» открыл персональную линию на достижения Станислава Черчесова в «Ахмате».

«Ахмат» выиграл оба матча в РПЛ при Черчесове – у «Крыльев» (3:1) и «Зенита» (1:0). За 500.00 можно поставить на то, что грозненский клуб больше не проиграет в этом сезоне чемпионата России.

20.00 – «Ахмат» закончит сезон РПЛ в топ-5, 50.00 – в тройке призеров.