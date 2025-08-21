До 100 тысяч 18-летних россиян каждый год начинают играть в букмекерских компаниях (Ратмир Ронами)

В «Лиге Ставок» рассказали о борьбе букмекеров за молодую аудиторию.

«По статистике, 5-7% 18-летних идут играть к букмекерам. Не скажу точно, но, по статистике в России, каждый год от миллиона до полутора человек становятся совершеннолетними. Факт, что молодая аудитория будет сокращаться и за нее будет больше борьбы.

Но нынешней букмекерской аудитории в возрасте от 20 до 35 лет вполне хватает для ведения крупных маркетинговых кампаний», – заявил вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами.

Соответственно, каждый год до 100 тысяч 18-летних россиян начинают играть в букмекерских компаниях.