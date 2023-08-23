Эмир Кашоков и Илья Макаров стали новыми амбассадорами «Бетбум»
У букмекерской компании «Бетбум» появились два новых амбассадора.
Ими стали комики Эмир Кашоков и Илья Макаров, известные участием в популярном шоу «Что было дальше?», а также других проектах. «Эмир и Илья — логичные подписания после Нурлана Сабурова. Совместно будем делать креативные ролики, посещать киберспортивные мероприятия, поддерживать вместе BetBoom Team, стримить с нашими лучшими амбассадорами», – заявил Артем Боев, глава отдела инфлюэнс-маркетинга компании.
В рамках партнерства шоумены будут принимать участие в активностях «Бетбум», станут частью спецпроектов и посещать киберспортивные мероприятия. Ранее комики уже появлялись на YouTube-канале BetBoom Esports в выпусках про Bali Major.
Ранее букмекер представил в качестве нового амбассадора Нурлана Сабурова.
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