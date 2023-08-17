Клиентка «Пари» выиграла более 10 миллионов рублей с фрибета – поставила экспресс из 23 событий

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Жительница из Санкт-Петербурга собрала экспресс в БК «Пари» из 23 теннисных матчей.

Самый высокий коэффициент из них составил 1.67, но итоговый у экспресса получился громадным – 4347,41.

Она использовала фрибет на 2500 рублей. Все 23 ставки успешно зашли. Выигрыш составил 10 866 025 рублей.

Сообщается, что в большинстве матчей клиентка ставила на победу на фаворитов, но в нескольких играх выбор был сделан в пользу ставок с плюсовой форой, тоталов матчей по геймам и индивидуальных тоталов спортсменов.

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2 комментария

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молодой сутенер
Интересно, какие причины найдет «Пари», чтоб не выплатить? 🤣
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Сергей Орлов
Ответ молодой сутенер
Интересно, какие причины найдет «Пари», чтоб не выплатить? 🤣
Никаких. Всё выплатит, ещё и расскажет об этом, чтобы новые люди пришли.
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