Клиентка «Пари» выиграла более 10 миллионов рублей с фрибета – поставила экспресс из 23 событий

Жительница из Санкт-Петербурга собрала экспресс в БК «Пари» из 23 теннисных матчей.

Самый высокий коэффициент из них составил 1.67, но итоговый у экспресса получился громадным – 4347,41.

Она использовала фрибет на 2500 рублей. Все 23 ставки успешно зашли. Выигрыш составил 10 866 025 рублей.

Сообщается, что в большинстве матчей клиентка ставила на победу на фаворитов, но в нескольких играх выбор был сделан в пользу ставок с плюсовой форой, тоталов матчей по геймам и индивидуальных тоталов спортсменов.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Скандал с Дзюбой – из-за ставки Шалимова на его голы. А что думают букмекеры?

Как ставить лайв во время спортивных событий и ловить кэфы. А что по стратегиям?