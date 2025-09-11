  • Спортс
  • Депутат Свищев: «Помощь букмекеров российскому спорту неоценима. Задача государства – вовлечь как можно больше граждан в спорт, нужно использовать все методы»
Депутат Свищев: «Помощь букмекеров российскому спорту неоценима. Задача государства – вовлечь как можно больше граждан в спорт, нужно использовать все методы»

Дмитрий Свищев высказался об ужесточении законодательства в отношении букмекеров.

«Помощь букмекеров для развития российского спорта неоценима. Благодаря их отчислениям, создан фонд, который будет спонсировать огромное количество мероприятий. У государства сейчас есть задача – вовлечь как можно больше граждан в занятие спортом. Для этого нужно использовать все возможные методы финансирования.

Помимо этого, букмекеры оказывают значительную помощь спорту после того, как многие западные бренды ушли из России. У них был нейминг команд, стадионов, чемпионатов. Они бросили наш спорт на произвол судьбы.

Сейчас соревнования регулярно проходят под неймингом букмекерских компаний. Ничего плохого я в этом не вижу. К тому же, мы видим логотипы букмекеров на майках наших команд. Это тоже мощная поддержка российского спорта.

Несмотря на это, важно, чтобы не было перекоса. Коллеги хотят, чтобы рекламная кампания букмекеров не попадала в поле зрения наших детей. Это очень тонкий момент. Конечно, мы заинтересованы, чтобы как можно больше денег шло на развитие спорта, но и дети должны быть защищены от вовлечения в игроманию.

Министр спорта тоже внимательно смотрит за тем, чтобы в погоне за максимальной помощью мы не перешли красную линию», – сказал депутат Госдумы Свищев.

Сроки за рекламу казино, бан кредиток – какие законы о беттинге обсуждают в России?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sport24
Ставки на спорт
Законы
Государственная дума
logoДмитрий Свищев
Беттинг-индустрия
Букмекеры
