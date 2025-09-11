«Трактор» не забивает СКА в большинстве с 2019 года – 13 матчей подряд. 1.94 – продление тренда
СКА примет «Трактор» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Клуб из Челябинска не забивает СКА в большинстве на протяжении 13 матчей. В последний раз это случилось в феврале 2019 года.
Букмекеры считают, что неудачный тренд прервется. На гол «Трактора» в большинстве дают коэффициент 1.77, обратная ставка сыграет за 1.94.
Матч пройдет 11 сентября, начало – в 19:30 по московскому времени.
Да
Нет
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости