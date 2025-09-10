Победа сборной России принесла клиенту Лиги Ставок 18,5 млн рублей

7 сентября состоялся товарищеский матч между сборной Катара и сборной России. Пользователь «Лиги Ставок» заключил одинар на победу россиян за коэффициент 3,50. Сумма ставки — 10 002 325 рублей, а итоговый выигрыш составил 18 004 185 рублей.

На 33-й минуте Россия вышла вперед благодаря автоголу. Матвей Кисляк на 35-й минуте удвоил преимущество гостей, а Иван Сергеев увеличил разрыв в счете до трех мячей на 45-й минуте. Акрам Афиф на 62-й минуте отыграл один мяч Катара. Алексей Миранчук на 69-й минуте поставил точку в матче, забив четвертый гол россиян.

Стартовал 4-й месяц федеральной акции «Новый Джекпот» от «Лиги Ставок». Не упустите свой шанс стать обладателями крупных денежных призов вместе с «Лигой Ставок». Чем больше ставка — тем больше шансов на победу. Каждый Джекпот активируется после достижения определенной суммы в общем банке и может быть сорван в любой момент после этого.

Подробные условия здесь: https://www.ligastavok.ru/jackpot