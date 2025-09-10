Промо
0

Легендарное дрифт-шоу, КАМАЗ-мастер и автогости — всё на Drift Expo MRW 2025

13-14 сентября 2025 года на автодроме Moscow Raceway состоится долгожданное и уже ставшее традиционным событие — фестиваль Drift Expo, который завершит летний автоспортивный сезон в Москве. Официальным партнером мероприятия выступит букмекерская компания «Лига Ставок».

Главным событием станет выступление команды КАМАЗ-мастер, которая продемонстрирует зрелищное дрифт-шоу и скользящий боком боевой раллийный КАМАЗ — Курто.

Особое место в программе занимает встреча с Аркадием Цареградцевым — известным российским автогонщиком, дрифтером, организатором и судьей. В рамках Public Talk гости смогут задать свои вопросы профессионалу, получить ценные советы по управлению автомобилем в заносе и погрузиться в атмосферу автоспорта изнутри. Аркадий поделится секретами мастерства и расскажет о своих ярких победах и планах.

Фестиваль «Drift Expo Track Mode» — это формат, объединяющий профессиональные заезды и практические мастер-классы для любителей. На профессиональном треке Moscow Raceway каждый желающий сможет попробовать свои силы в управлении авто в заносе под руководством опытных инструкторов.

Помимо этого, гостей ждет насыщенная программа: выставка уникальных автомобилей, соревнования по RC Drift (дрифт на радиоуправляемых моделях), торговая зона с мерчем, Public Talk со специальными гостями фестиваля, гоночные симуляторы (Sim Racing), дрифт трайки и самое скоростное дрифт такси.

Также по традиции на Moscow Raceway пройдут соревнования по мокрому дрифту — Free Ride Battle. В этом формате пилоты на менее мощных авто смогут продемонстрировать свои навыки в условиях мокрой трассы.

Приглашаем всех ценителей скорости, драйва и ярких эмоций стать частью этого масштабного события! Drift Expo MRW 2025 — финальный аккорд летнего сезона, который оставит у вас массу незабываемых впечатлений.

Подробности и билеты* на сайте: https://driftexpo.ru/

*Дети до 10 лет проходят в сопровождении взрослых бесплатно.

Выиграет ли Гвардиола хотя бы один трофей в этом сезоне?1465 голосов
ДаПеп Гвардиола
НетЖозе Моуринью
Лига Ставок
Ставки на спорт
натив
Комментарии
Ставки в Telegram
Главные новости
СКА победил в основное время лишь в 1 из 11 последних матчей. 1.60 – «Трактор» не проиграет
34 минуты назад
«Трактор» не забивает СКА в большинстве с 2019 года – 13 матчей подряд. 1.94 – продление тренда
сегодня, 12:57
Германия – подавляющий фаворит Евробаскета перед полуфиналами. Турция – 2-я у букмекеров, Греция – 3-я, Финляндия – 4-я
сегодня, 11:29
Депутат Свищев: «Помощь букмекеров российскому спорту неоценима. Задача государства – вовлечь как можно больше граждан в спорт, нужно использовать все методы»
2сегодня, 10:40
«Авангард» обыграл «Амур» в 6 из 7 последних матчей. 1.51 – «ястребы» победят сегодня
сегодня, 09:55
Минское «Динамо» заработало 3+ удаления в 16 последних матчах против «Нефтехимика». 1.30 – продление тренда
сегодня, 08:43
Губерниев об ужесточении требований к букмекерам: «Наш спорт существует во многом благодаря им. Надо подумать, прежде чем этот закон принимать»
39сегодня, 08:08
«Амкал» пройдет «Салют», «БроукБойз» выбьют «Сатурн»: ожидания букмекеров от медийных команд в Кубке
сегодня, 07:32
Депутат Марченко о лудомании: «Чума XXI века. Можно начать с малого – блокировки аккаунтов при проигрыше 100 тысяч рублей, а потом закрыть все»
112вчера, 15:30
Мейвезер – явный фаворит у букмекеров против Тайсона в выставочном бою. Флойд младше на 11 лет и легче примерно на 30 кг
2вчера, 14:48
Ко всем новостям
Последние новости
Миллион фрибетов от BetBoom за ставки на КХЛ в сентябре
55 минут назадПромо
«Астон Вилла» – фаворит Лиги Европы по версии суперкомпьютера Opta, «Рома» и «Ноттингем» – в тройке
сегодня, 12:25
Победный прогноз на Лигу Чемпионов
сегодня, 10:59Промо
Миллион на добрые дела от звёзд «Лига Ставок Теннисный клуб»
сегодня, 10:26Промо
Экс-член комитета по этике Созин: «Не против, если за счет сокращения рекламы БК уменьшится число играющих. Важный вопрос – что заменит букмекерскую рекламу?»
сегодня, 09:12
Глава ЕЦУПИС Шейкина: «Сотрудничаем с МВД и Банком России, чтобы противодействовать мошенникам. В 2024-м в дропперские схемы были вовлечены около 10 млн человек»
вчера, 11:36
Николай Оганезов о маркировке рекламы БК: «Формулировка о вреде жизни не соответствует действительности. Участие в азартных играх не может причинить вред жизни человека»
вчера, 10:06
Победа сборной России принесла клиенту Лиги Ставок 18,5 млн рублей
вчера, 09:16Промо
«Динамо» выиграло 8 последних домашних матчей против «Сочи» по броскам в створ с форой (-5,5). 1.75 – продление тренда
9 сентября, 14:45
Лада и БЕТСИТИ выпустили яркий ролик к старту нового сезона КХЛ
9 сентября, 14:18Промо