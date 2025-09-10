Легендарное дрифт-шоу, КАМАЗ-мастер и автогости — всё на Drift Expo MRW 2025

13-14 сентября 2025 года на автодроме Moscow Raceway состоится долгожданное и уже ставшее традиционным событие — фестиваль Drift Expo, который завершит летний автоспортивный сезон в Москве. Официальным партнером мероприятия выступит букмекерская компания «Лига Ставок».

Главным событием станет выступление команды КАМАЗ-мастер, которая продемонстрирует зрелищное дрифт-шоу и скользящий боком боевой раллийный КАМАЗ — Курто.

Особое место в программе занимает встреча с Аркадием Цареградцевым — известным российским автогонщиком, дрифтером, организатором и судьей. В рамках Public Talk гости смогут задать свои вопросы профессионалу, получить ценные советы по управлению автомобилем в заносе и погрузиться в атмосферу автоспорта изнутри. Аркадий поделится секретами мастерства и расскажет о своих ярких победах и планах.

Фестиваль «Drift Expo Track Mode» — это формат, объединяющий профессиональные заезды и практические мастер-классы для любителей. На профессиональном треке Moscow Raceway каждый желающий сможет попробовать свои силы в управлении авто в заносе под руководством опытных инструкторов.

Помимо этого, гостей ждет насыщенная программа: выставка уникальных автомобилей, соревнования по RC Drift (дрифт на радиоуправляемых моделях), торговая зона с мерчем, Public Talk со специальными гостями фестиваля, гоночные симуляторы (Sim Racing), дрифт трайки и самое скоростное дрифт такси.

Также по традиции на Moscow Raceway пройдут соревнования по мокрому дрифту — Free Ride Battle. В этом формате пилоты на менее мощных авто смогут продемонстрировать свои навыки в условиях мокрой трассы.

Приглашаем всех ценителей скорости, драйва и ярких эмоций стать частью этого масштабного события! Drift Expo MRW 2025 — финальный аккорд летнего сезона, который оставит у вас массу незабываемых впечатлений.

Подробности и билеты* на сайте: https://driftexpo.ru/

*Дети до 10 лет проходят в сопровождении взрослых бесплатно.