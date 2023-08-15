В Бразилии 49% пользователей онлайн-казино составляют женщины

Исследование, опубликованное медиа-агентством ENV Media, показывает, что почти половину клиентов онлайн-казино Бразилии составляют женщины.

Согласно отчету, 49% игроков, имеющих аккаунты в работающих в Бразилии онлайн-казино, составляет слабый пол.

И это очень резкий взлет женской доли, так как в исследованиях и опросах предыдущих лет, данная цифра не превышала даже 30% – предыдущий отчет был датирован 2019 годом.

Другой опрос, проведенный оператором онлайн-ставок и казино RNJ, показал, что женщины предпочитают в онлайн-казино краш-игры, моментальные лотереи и автоматы с быстрыми слотами.

Также была популярна рулетка, на долю которой приходилось 27% игровой активности бразильских женщин.

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