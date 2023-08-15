Неймар перешел в «Аль-Хилаль», букмекеры установили планку в 18,5 голов за сезон

Теги Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

Неймар переехал в Саудовскую Аравию в пару к Малкому, который классно освоился в «Аль-Хилале». БЕТСИТИ сразу предложил линию на результативность бразильца в новом чемпионате:

• равнозначный коэффициент 1.85 на тотал в 18,5 голов;

• те же 1.85 на тотал в 1,5 голов со штрафного удара;

• и снова 1.85, но на тотал 11,5 голевых передач.

Неймар выбрал «Аль-Хилаль». «ПСЖ» не стал удерживать, в Манчестерах и «Барсе» не ждали

Малком начал с 5+1 в Саудовской Аравии, хотя котируется только третьим бомбардиром

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