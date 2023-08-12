В матче «Ньюкасл» – «Астон Вилла» ТБ2.5 прошел за 16 минут – коэффициент был 1.73

В игре первого тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Астон Виллой» за первые 16 минут было забито три гола. На шестой минуте отличился новичок «Ньюкасла» Сандро Тонали, через пять минут счет сравнял новый игрок «Астон Виллы» Мусса Диаби, а еще через пять вперед «Ньюкасл» вывел Александер Исак.

Таким образом, на 16-й минуте «Ньюкасл» повел 2:1.

Букмекеры перед игрой предлагали коэффициент 1.73 на вариант с ТБ2.5.

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