Стартует АПЛ! Фаворит снова «Ман Сити», главным в Лондоне будет «Арсенал», а Холанд опять забьет больше всех

В Англии стартует сезон-2023/24. «Манчестер Сити» и «Арсенал» разыграли Суперкубок, пора начинать и чемпионат. Разбираемся в раскладах.

Новый сезон – с августа по май, сразу 8 команд играют в еврокубках

В АПЛ 20 команд сыграют по 38 матчей. Даты турнира отличаются всего на неделю с каждой стороны по сравнению с прошлым сезоном. Сейчас старт запланирован на 11 августа 2023 года, а последний тур – на 19 мая 2024-го.

Почти половина лиги задействована в еврокубках:

• В Лиге чемпионов сыграют «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Все они сразу попадают в групповой этап.

• В Лигу Европы будут заявлены «Ливерпуль», «Брайтон» и «Вест Хэм». Вся эта троица стартует с групп.

• В Лиге конференций для выхода в групповой этап нужно пройти плей-офф – это предстоит сделать «Астон Вилле».

«Ман Сити» – явный фаворит турнира, «Челси» – в пятерке

Букмекеры не слишком сомневаются в защите титула действующим чемпионом. Поставить на итоговую победу «Манчестер Сити» можно у «Бетсити» за 1.90. Есть и обратный исход – тоже 1.90, если «Ман Сити» не выиграет АПЛ.

«Арсенал» и «Ливерпуль» – следующие претенденты, коэффициенты на их чемпионство – 7.00 и 9.00. Шансы «Манчестер Юнайтед» оценивают в 10.00, «Челси» и «Ньюкасла» – в 17.00. Вариант с успехом «Тоттенхэма» котируется за 40.00, а «Брайтона» – за 70.00. Дальше уже совсем малореальные вероятности с титулом «Астон Виллы» (155.00) или «Брентфорда» (500.00). Равны шансы у «Вест Хэма» и «Вулверхэмптона» (по 800.00).

Есть и кэф 1000.00 – это на чемпионство «Кристал Пэлас», «Фулхэма» или «Эвертона», а за 1500.00 можно поставить на «Бернли». Четверка аутсайдеров – «Борнмут» и «Ноттингем Форест» (по 2000.00), «Шеффилд Юнайтед» (2500.00) и... запредельно высокий коэффициент выставлен на успех новичка «Лутона» – аж 4000.00.

Да, поставить тысячу рублей на чемпионство «Лутона» и выиграть четыре миллиона – это заманчиво. Но что-то из параллельной вселенной, даже несмотря на все еще живучий пример «Лестера» в середине 2010-х (а там кэф был еще мощнее – 5001.00).

Что произошло за межсезонье: «Сити» скромничал, «Арсенал» сорил деньгами, «Челси» круто обновлялся

Богатые английские клубы снова сверхактивно закупались. Больше всех расстарался «Арсенал», выложивший аж 231 млн евро за Райса, Хавертца и Тимбера, но в дальнейшем будет играть без Гранита Джаки. «Челси» потратил 139 млн, чуть меньше половины из которых пришлись на Нкунку, при этом отпустил игроков на 253 миллиона, пережив полномасштабное обновление: ушли Хавертц, Маунт, Ковачич, Кулибали, Пулишич, Менди, Канте – и это еще неполный список.

«МЮ» как раз забрал Маунта за 64,2 млн и заодно выкинул 52,5 млн на Онана. «Ливерпуль» остался без Фирмино, Милнера, Фабиньо, Хендерсона и Кейта, зато приобрел Мак Аллистера и Собослаи, заплатив за двоих 112 млн. «Ман Сити» долго смотрелся очень скромно, расставшись с Гюндоганом и Марезом и приобретя лишь за 29,1 млн Ковачича, но в начале августа громыхнул покупкой Йошко Гвардиола за 90 миллионов. Это пока третий по сумме трансфер сезона в мире.

«Ньюкасл» громыхнул под ЛЧ 64-миллионным трансфером Тонали, еще и отстегнул 44 млн «Лестеру» за Барнса. «Астон Вилла» выложила 88 млн за Диаби и Торреса. У «Тоттенхэма» трат аж на 136 млн в лице Мэддисона, Порро, Кулусевски и Викарио.

Среди многомиллионных трат практически молчат несколько клубов – например, «Эвертон» забрал в аренду Данжуму и подписал 38-летнего Янга, а победитель Лиги конференций «Вест Хэм» отпустил в «Арсенал» Райса аж за 116 млн, но пока вообще никого не приобрел.

Трансферное окно в Англии, напомним, закрывается 1 сентября.

Что интересного было в трендах прошлого сезона: «Арсенал» гонял сухие матчи, «Ньюкасл» чаще всех подавал угловые, «Тоттенхэм» мощно прибавлял во вторых таймах

Вспомним интересные серии:

• «Манчестер Сити» и «Арсенал» не забивали только в трех турах. При этом у «Арсенала» было 14 сухих матчей. Серия была хорошей до определенного момента, но иссякла. Например, в последних 11 турах лондонцы отыграли всухую лишь дважды.

• 14 сухими играми запомнился и «Ньюкасл», который еще и выдал 17-матчевую серию без поражений. Чем еще выделялся – чаще всех подавал угловые (7,11 в среднем за матч). А реже всех корнерами отмечался «Ноттингем Форест» – только 3,37 в среднем.

• В матчах с участием «Брайтона» никогда не было скучно. Особенно с середины прошлой осени – из последних 28 игр верховых было 21. В гостях вообще за весь чемпионат «Брайтон» лишь четырежды не пробил верх.

• «Фулхэм» тоже веселился от души – 25 верховых матчей, как у «Сити» или «Брайтона». Только у «Арсенала» было больше – 26.

• «Кристал Пэлас», напротив, болтался в низах – только в 22 матчах из 38 команда забивала хотя бы гол. Вместе с «Вулверхэмптоном» и «Вест Хэмом» это три самые низовые команды (23 низа из 38).

• «Борнмут», правда, забивал еще реже – только в 20 играх. А еще плохо играл в гостях – целых 12 поражений из 19 возможных.

• «Астон Вилла» почти четвертую часть голов (12 из 51) забила в первые 15 минут.

• «Тоттенхэм» часто здорово прибавлял во втором тайме, особенно при Антонио Конте. Всего из 70 голов после перерыва клуб забил целых 48. Солидно.

Кто сыграет в первом туре – напомним расписание:

• 11 августа «Бернли» примет «Манчестер Сити».

• 12 августа будет основной игровой день с шестью матчами: «Арсенал» – «Ноттингем Форест», «Ньюкасл» – «Астон Вилла», «Борнмут» – «Вест Хэм», «Брайтон» – «Лутон», «Эвертон» – «Фулхэм» и «Шеффилд Юнайтед» – «Кристал Пэлас».

• 13 августа – суперматч: «Челси» – «Ливерпуль». А еще «Тоттенхэм» будет гостить у «Брентфорда».

• А 14 августа – в понедельник – сыграет «МЮ». Он примет «Вулверхэмптон».

Несколько вариантов для долгосрочных ставок: на лучшую лондонскую команду, лучшего бомбардира, количество очков «МЮ» в играх с «Ман Сити»

На что еще можно поставить в Англии:

• Кто будет лидером на момент 25 декабря? К этому времени пройдет уже 18 туров. На «Ман Сити» можно поставить за 2.00, на «Арсенал» или «Ливерпуль» – за 6.00, на «МЮ» – за 10.00, на «Ньюкасл» или «Челси» – за 13.00.

• В АПЛ сыграют сразу семь клубов из Лондона. Но кто финиширует выше? Фаворит – «Арсенал» (1.65), главный конкурент – «Челси» (3.20), неподалеку – «Тоттенхэм» (5.50). Варианты с «Брентфордом» и «Вест Хэмом» (по 55.00) и уж тем более – с «Кристал Пэлас» и «Фулхэмом» (по 150.00) кажутся нереальными.

• А кто станет лучшим бомбардиром? Конечно же, фаворит – Эрлинг Холланд, коэффициент на него – 1.72. Все остальные заметно дальше – за 7.00 предлагается Харри Кейн (который пока не уехал в «Баварию»), за 8.00 – Мохамед Салах. Есть и еще несколько претендентов – Дарвин Нуньес или Маркус Рэшфорд (за 17.00), Габриэл Жезус (за 20.00) или даже Кристофер Нкунку (25.00).

• А какая из команд забьет больше голов? Можно поставить на «Ман Сити» с коэффициентом 2.10 или же «Арсенал» или «Ливерпуль» с 5.00. У других топ-клубов шансов куда меньше – 8.00 на «МЮ», 15.00 на «Челси», 20.00 на «Ньюкасл».

• А рискнете угадать, сколько очков наберет «Арсенал» в матчах с «Ман Сити»? Наиболее вероятным, по мнению букмекеров, кажется вариант – одно, а коэффициент на это – 3.50. Если же три – 3.80, а если ни одного – 4.00. Две победы над «Сити» оцениваются высоким 15.00.

• Сколько наберет «МЮ» в играх с «Ман Сити» – тоже есть линия. Ситуация схожая – 3.20 на ноль, 3.50 – на одно, 3.80 – на три. А если все шесть – то 15.00.

• Есть, кстати, и пари на Кая Хавертца. Букмекеры выставляют одинаковый коэффициент 1.85 на то, забьет ли он больше десяти голов или у него будет меньше 11. Существует вариант и по голевым передачам – 1.70, если исполнит больше четырех, 2.03 – если меньше пяти.

Ждем сезона, чтобы проверить все догадки и посмотреть высококлассный футбол.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey / Stringer, Justin Setterfield / Staff, George Wood / Stringer Shaun Botterill / Staff, Michael Regan / Staff