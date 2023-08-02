Клиент PARI поставил 2 миллиона рублей на победу «Спартака» во 2 туре. Чистый выигрыш – почти миллион
Букмекерская компания PARI поделилась данными по итогам второго тура РПЛ. Лучшим матчем второго тура РПЛ по обороту стала встреча «Спартака» и «Балтики», которая проходила на поле красно-белых.
Чаще всего игроки ставили на матчи второго тура в прематче – в среднем 55% от общего оборота ставок приходилось на прематч-пари.
Один из самых крупных выигрышей в PARI во втором туре РПЛ пришелся на матч «Спартак» – «Балтика». Клиент поставил на победу москвичей два миллиона рублей по коэффициенту 1.47. Итоговый чистый выигрыш беттора составил 940 000 рублей.
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