В Испании задержали 17 человек за договорные матчи

Аресты прошли еще в июне в Мелилье и Малаге. Среди задержанных – игроки и официальные лица клуба четвертого дивизиона чемпионата Испании. Трех фигурантов также подозревают в причастности к преступной группировке, отмывании денег, коррупции, мошенничестве и подделке документов.

Фамилии задержанных не называются, но, по данным El Pais, в договорных матчах вновь может быть замешан «Уракан Мелилья» (Д3). В начале года эту команду подозревали в сливе матча Кубка Испании-2021/22 против «Леванте» (0:8).

В феврале несколько букмекеров зафиксировали аномальное количество ставок в Мелилье «на конкретные результаты матчей, сыгранных командой из этого города». Тогда же Ла Лига получила анонимный отчет, в котором говорилось об этом же.

Сейчас президента клуба подозревают в том, что он руководил всей схемой по сдаче игр через определенных игроков, которые, в свою очередь, использовали третьих лиц для ставок.

В прошлом сезоне «Мелилья» финишировала последней в одной из 18 региональных групп Д4, набрав всего 5 очков в 30 матчах с разницей 8:119. По данным СМИ, клуб подозревают в сливе игр, когда он уже был обречен на вылет.

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