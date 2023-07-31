Букмекеры дают 1.85 на гол Промеса за «Спартак» «Балтике», голландец еще не забивал в этом сезоне. Мяч Соболева – 2.19

Теги Спартак премьер-лига Россия Балтика Ставки на спорт Квинси Промес Александр Соболев Ставки на футбол Ставки

«Спартак» примет «Балтику» в последнем матче второго тура РПЛ.

Букмекеры оценивают вероятность забитого гола спартаковцем Квинси Промесом в 1.85, а его одноклубником Александром Соболевым – в 2.19. Причем можно поставить на то, что Промес не забьет калининградцам с таким же коэффициентом – 1.85.

Гол Кейта Бальде котируется за 2.30, Павла Мелешина – за 2.65. На забитый мяч Виктора Мозеса или Тео Бонгонда предлагается коэффициент 4.00.

У «Балтики» гол Анхело Энрикеса оценивается в 4.73, а Тамерлана Мусаева или Гедеона Гузины – в 4.75. Если забьет Артур Галоян, сыграет коэффициент 6.00.

Матч «Спартак» – «Балтика» состоится в понедельник, 31 июля. Начало матча – в 19:30 по московскому времени.

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