«Динамо Загреб» – «Астана»: предматчевые расклады, котировки букмекеров и ставка без риска 

«Астана» встретится с загребским «Динамо» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. К этому противостоянию Fonbet подготовил специальную акцию. Сделайте ставку на матч от 4000 тенге и с коэффициентом от 2.00, и, если она не сыграет, вам вернется 100% от суммы ставки на бонусный счет.

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Беспроигрышная серия «Астаны» в чемпионате Казахстана насчитывает уже 11 матчей. На этом отрезке подопечные Григория Бабаяна одержали 8 побед при 3 ничьих. Эти результаты позволяют команде бороться за второе чемпионство подряд, ведь отставание от лидирующего «Ордабасы» незначительное – 3 очка. А на предыдущей стадии квалификации Лиги чемпионов «Астана» по сумме двух встреч прошла тбилисское «Динамо». Домашний матч желто-синие свели к ничьей (1:1), а в гостях выиграли со счетом 2:1. Победный гол «Астаны» во втором тайме забил Дембо Дарбо. Форварду по силам отличиться и в поединке с загребским «Динамо». В Fonbet ставка на то, что казахстанский клуб не проиграет, идет с коэффициентом 3.00.

В отличие от «Астаны», хорватская команда еще только вкатывается в сезон – в ее активе всего две официальные встречи. В Суперкубке Хорватии загребское «Динамо» одолело «Хайдук» с минимальным преимуществом (1:0). Примечательно, что эти соперники сошлись и в первом туре национального первенства. Однако на этот раз динамовцы потерпели поражение (1:2). Очевидно, что подопечные Игора Бишчана пока не нашли свою игру в атаке, ведь в обоих матчах нового сезона они не забили больше одного мяча. В Fonbet поставить на индивидуальный тотал голов загребского «Динамо» меньше 1,5 можно с коэффициентом 2.20. А если верите в проход «Астаны» в следующую стадию квалификации, сделайте на это ставку с коэффициентом 4.10.

Учитывая, что «Астана» находится в хорошем игровом тонусе, она вполне может дать бой фавориту. У вас же есть возможность поставить в Fonbet без риска. Переходите по ссылке и сделайте ставку на матч «Динамо Загреб» – «Астана» от 4000 тенге с коэффициентом от 2.00, и в случае проигрыша вам вернется 100% от суммы ставки на бонусный счет.

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