«Ростов» сыграет с «Факелом» без четырех новичков. Кэфы уже растут вверх

Алексей Ионов, Мохаммад Мохеби, Евгений Чернов и Роман Акбашев до сих пор не внесены в заявку на сезон, хотя до старта первого тура остаётся всего пара часов. Всё из-за запрета на регистрацию новых игроков: осенью 2020 года «Ростов» подписал Альмквиста из «Норчёпинга» по традиционной схеме, где выплаты по трансферу разбиваются на несколько лет. Но есть проблема: шведский клуб так и не смог получить деньги из-за проблем с переводом и подал жалобу в ФИФА.

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц дал апрув: «К сожалению, в сегодняшнем матче против «Факела» некоторые из наших игроков не смогут принять участие из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков».

Причём как минимум двое новичков наигрывались на сборах в основном составе, но против «Факела» точно не выскочат. Линию уже начали корректировать, «Ростов» открылся по 1.68.

Сейчас кэф на победу ростовчан – 2.10

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