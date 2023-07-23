«Ростов» сыграет с «Факелом» без четырех новичков. Кэфы уже растут вверх
Алексей Ионов, Мохаммад Мохеби, Евгений Чернов и Роман Акбашев до сих пор не внесены в заявку на сезон, хотя до старта первого тура остаётся всего пара часов. Всё из-за запрета на регистрацию новых игроков: осенью 2020 года «Ростов» подписал Альмквиста из «Норчёпинга» по традиционной схеме, где выплаты по трансферу разбиваются на несколько лет. Но есть проблема: шведский клуб так и не смог получить деньги из-за проблем с переводом и подал жалобу в ФИФА.
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц дал апрув: «К сожалению, в сегодняшнем матче против «Факела» некоторые из наших игроков не смогут принять участие из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков».
Причём как минимум двое новичков наигрывались на сборах в основном составе, но против «Факела» точно не выскочат. Линию уже начали корректировать, «Ростов» открылся по 1.68.
Сейчас кэф на победу ростовчан – 2.10
Результативность РПЛ растет каждый год. Это идеальный момент для ставочников
Ау! Это новость, а не авторский материал
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Владимирович Арутюнянц обратился к болельщикам:
«Уважаемые болельщики,
В это межсезонье «Ростов» провел серьезную работу на трансферном рынке. Мы усилили позиции, на которые было необходимо обратить внимание в основной команде, а также провели работу по усилению молодежного состава.
К сожалению, в сегодняшнем матче против «Факела» некоторые из наших игроков не смогут принять участие из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков.
Наш клуб неоднократно пытался решить возникшую проблему, оплачивал в полном объёме необходимую сумму, но сталкивался с отказом от банка принять деньги по политическим мотивам. «Ростов» по-прежнему готов выполнять все обязательства, если на пути не будет барьеров.
Верим, что здравый смысл восторжествует. Удачи команде в первом туре нового сезона!»
С уважением,
Арташес Арутюнянц.