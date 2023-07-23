«Ростов» сыграет с «Факелом» без четырех новичков. Кэфы уже растут вверх

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Алексей Ионов, Мохаммад Мохеби, Евгений Чернов и Роман Акбашев до сих пор не внесены в заявку на сезон, хотя до старта первого тура остаётся всего пара часов. Всё из-за запрета на регистрацию новых игроков: осенью 2020 года «Ростов» подписал Альмквиста из «Норчёпинга» по традиционной схеме, где выплаты по трансферу разбиваются на несколько лет. Но есть проблема: шведский клуб так и не смог получить деньги из-за проблем с переводом и подал жалобу в ФИФА. 

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц дал апрув: «К сожалению, в сегодняшнем матче против «Факела» некоторые из наших игроков не смогут принять участие из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков».

Причём как минимум двое новичков наигрывались на сборах в основном составе, но против «Факела» точно не выскочат. Линию уже начали корректировать, «Ростов» открылся по 1.68.

Сейчас кэф на победу ростовчан – 2.10

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10 комментариев

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эль Пуканьеро Бомбардини
я вот одного не понимаю, есть хоть одна причина мешающая ростову выпустить новичков на поле? что фифа за это сделает? от еврокубков чтоли отстранит?) бгг
+3
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Иван Алейников
Апрув, выскочат, кэф…
Ау! Это новость, а не авторский материал
+1
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zanuda59
Ответ эль Пуканьеро Бомбардини
я вот одного не понимаю, есть хоть одна причина мешающая ростову выпустить новичков на поле? что фифа за это сделает? от еврокубков чтоли отстранит?) бгг
Причина одна - они не заявлены. Что здесь непонятного?
+1
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missMarpl
Ответ zanuda59
Причина одна - они не заявлены. Что здесь непонятного?
Человек хочет узнать причину - т.е. почему РФС не заявил этих игроков. Что здесь непонятного?
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Ефим Котов
Ответ zanuda59
Причина одна - они не заявлены. Что здесь непонятного?
Непонятно, почему не заявлены. Почему все клубы заявили кого хотели или могли, а один "Ростов" не смог что-то где-то оплатить. А пытались?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ missMarpl
Человек хочет узнать причину - т.е. почему РФС не заявил этих игроков. Что здесь непонятного?
РФС не заявил из-за запрета ФИФА. Что здесь непонятного?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Ефим Котов
Непонятно, почему не заявлены. Почему все клубы заявили кого хотели или могли, а один "Ростов" не смог что-то где-то оплатить. А пытались?
Ростов естественно пытался.
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Владимирович Арутюнянц обратился к болельщикам:

«Уважаемые болельщики,

В это межсезонье «Ростов» провел серьезную работу на трансферном рынке. Мы усилили позиции, на которые было необходимо обратить внимание в основной команде, а также провели работу по усилению молодежного состава.

К сожалению, в сегодняшнем матче против «Факела» некоторые из наших игроков не смогут принять участие из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков.

Наш клуб неоднократно пытался решить возникшую проблему, оплачивал в полном объёме необходимую сумму, но сталкивался с отказом от банка принять деньги по политическим мотивам. «Ростов» по-прежнему готов выполнять все обязательства, если на пути не будет барьеров.

Верим, что здравый смысл восторжествует. Удачи команде в первом туре нового сезона!»

С уважением,
Арташес Арутюнянц.
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zanuda59
Ответ Ефим Котов
Непонятно, почему не заявлены. Почему все клубы заявили кого хотели или могли, а один "Ростов" не смог что-то где-то оплатить. А пытались?
https://fc-rostov.ru/ru/news/2718
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zanuda59
Ответ missMarpl
Человек хочет узнать причину - т.е. почему РФС не заявил этих игроков. Что здесь непонятного?
Читай его вопрос внимательно. Как он спросил, так я и ответил.
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