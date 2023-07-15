Фора на матч Суперкубка между «Зенитом» и ЦСКА – просто подарок

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Сегодня «Зенит» и ЦСКА разыграют в Казани Суперкубок России. Стартовый свисток в 17:00 по Москве.

Хотя питерцы и идут безоговорочными фаворитами матча, есть один интересный тренд, который, аналитики букмекерских контор, кается, не учли. 

«Зенит» побеждает с форой (-0.5) в 8 из 9 последних очных встреч с ЦСКА. Кэф сегодня – 2.00

Что такое фора: как сделать ставку на нее, в чем отличия, какие есть примеры

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