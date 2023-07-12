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Обладатели Кубка России страдают в матче за Суперкубок. Букмекеры считают, что и сейчас сенсации не будет

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15 июля на «Ак Барс Арене» в Казани пройдет Суперкубок России по футболу, в котором сыграют «Зенит» и ЦСКА. Команды трижды встречались до этого, пока что счет 2:1 в пользу питерцев. 

Матч за Суперкубок стал официальным открытием очередного футбольного сезона в России, проводящимся за неделю до начала чемпионата. Формат матча традиционный для матчей за розыгрыш Кубков – если победитель матча не определяется в основное время, то проводятся два дополнительных тайма по 15 минут. После – сразу серия пенальти. 

Суперкубок России является переходящим трофеем, однако, если кто-то завоюет его 3 сезона подряд, или 5 раз во всех розыгрышах Суперкубка, то приз остается в команде навечно. Первыми, кто взял трофей на хранение, стал как раз ЦСКА в 2013 году. Примечательно, что тогда москвичи обыграли «Зенит».

Но давайте к делу: как часто обладатель Кубка России побеждает чемпиона РПЛ в матче за Суперкубок? Спойлер: не очень.

В истории Суперкубка только 5 раз за 19 розыгрышей обладателю Кубка России удавалось обыграть чемпиона РПЛ, при этом московский ЦСКА смог это сделать дважды (в 2009 и 2018 годах), а «Зенит» в 2016 году.

Тренд мощный, и он никак не должен прерваться в 2023 году – по нескольким причинам. Питерцы котируются фаворитами матча, играя уже в пятый раз подряд (победа «Зенита» идет за 1.85).

В ЦСКА верят меньше – 4.20. Оно и понятно, Фернандеса из Бразилии не вернули, Медина ушел в «Спартак», Сигурдссон в аренде и пока не хочет играть в России. На фоне рассказов о том, что методы Федотова не всех устраивают в команде, возникают сомнения в способностях ЦСКА навязать реальную борьбу «Зениту». За последние 5 матчей команда Федотова смогла выиграть только один раз, в марте этого года – с трудом обыграли петербуржцев 1:0.

В «Зените» тоже мини-распродажа: Малком готовится сменить прописку, став первым россиянином в Саудовской Аравии, а может укатить куда-то в топ-лигу Европы. Вендел тоже может уехать, на их места уже выписаны талантливые бразильцы. Но надо сказать, что ни один из трансферов латиноамериканцев на выход пока не оформлен.

Хоть Сергей Семак и жалуется, что календарь слишком плотный и придется проводить ротацию состава, у питерцев все равно самая длинная и сбалансированная скамейка среди всех клубов РПЛ. И даже уход Кузяева в «Гавр» никак не повлияет на игру команды.

Начиная с 2019 года «Зенит» неизменно был фаворитом матча за Суперкубок: 

2019 – 2.40. При этом на победу «Локомотива» кэф был 3.30. Это единственный проигрыш за последние четыре года.

2020 – 2.05

2021 – 1.67

2022 – 1.58

А на фоне того, что «Зенит» не проигрывает в 10 из 12 последних матчей против ЦСКА, кажется, что все предрешено. Да и аналитики верят только в один исход.

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Раздел «Ставки» на Sports.ru

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; Alexander Kulebyakin/Global Look Press

1 комментарий

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Британский шпион
Да понятно итак, что главное с крупным счетом не проиграть, при диком везении—ничью удержать до пенальти, такого везения как в весеннем матче уже не будет, ЦСКА ослаблен: один из ведущих игроков ушел, второй тоже готовится, половина игроков, судя по видео с награждения серебром в субботу, в конфликте с тренером. Зенит же наоборот в еще большем подъеме, неплохие трансферы, хорошая атмосфера в команде, серьезная предсезонка сыграна.
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