Лига чемпионов вернулась! «Манчестер Сити», «Бавария» и «ПСЖ» – главные фавориты

Теги Бавария ПСЖ Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Арсенал Ставки

Сегодня стартует первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, «Атлетик Эскальдес» принимает «Будучность», «Тре Пенне» – «Брейдаблик».

Но фавориты вступят дело только в сентябре и сейчас самое время взглянуть на первые расклады в букмекерских конторах. «Ман Сити» выглядит безоговорочным фаворитом, аналитики выставили коэффициент 3.50 на команду Пепа Гвардиолы. 

Остальные претенденты расположились в таком порядке:

«Бавария» – 7.00

«ПСЖ» – 10.00

«Реал Мадрид» – 11.00

«Барселона» – 13.00

«Арсенал» – 20.00

«Манчестер Юнайтед» – 25.00

Жеребьевка группового этапа по традиции пройдет в начале сентября, а пока следим за квалификационным раундом Лиги чемпионов.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

11 комментариев

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& Co1366
ПСЖ не там находится.
+7
-1
+6
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panda_07
Ответ QWertY
Арсенал, пхахаха. Ору с них. Лучше уж Марсель поставить, они хотя бы знают как побеждать в ЛЧ. У Ливера играя в ЛЕ шансов выиграть ЛЧ больше чему у гунерят)
Что употребляете?
+5
-1
+4
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Геннадий Чеботарев
в букмекерских конторах вместе кофе гашиш завезли.
+3
0
+3
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A A
Все бабки на ПСЖ !!!
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Андрей Тишкович
Скорее этот Брейдаблик выйграет чем ПСЖ
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sargerasxd
Что это такое???
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i love it
Ответ & Co1366
ПСЖ не там находится.
должен быть выше лишь от МЮ
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Низом Хурсанов
Ответ войд
Реал-хозяин турнира,имеет почти такие же шансы,как и клуб который позорится даже в ЛЕ🤡🤡 Я уже молчу про вечных неудачников этого турнира в лице пластиковых проектов)
справедливости ради с Хоселу на острие у Реала не так много шансов. Если перейдет Мбаппе то думаю Реал станет главным фаворитом
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