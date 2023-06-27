Лига чемпионов вернулась! «Манчестер Сити», «Бавария» и «ПСЖ» – главные фавориты

Сегодня стартует первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, «Атлетик Эскальдес» принимает «Будучность», «Тре Пенне» – «Брейдаблик».

Но фавориты вступят дело только в сентябре и сейчас самое время взглянуть на первые расклады в букмекерских конторах. «Ман Сити» выглядит безоговорочным фаворитом, аналитики выставили коэффициент 3.50 на команду Пепа Гвардиолы.

Остальные претенденты расположились в таком порядке:

«Бавария» – 7.00

«ПСЖ» – 10.00

«Реал Мадрид» – 11.00

«Барселона» – 13.00

«Арсенал» – 20.00

«Манчестер Юнайтед» – 25.00

Жеребьевка группового этапа по традиции пройдет в начале сентября, а пока следим за квалификационным раундом Лиги чемпионов.

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