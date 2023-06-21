Сегодня стартует Лига чемпионов! Два матча, четыре тренда и даже свой «Атлетик»

Не прошло и месяца с финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером», как стартовал первый раунд квалификации сезона-2023/24.

Известных команд тут немного, игроков тем более, шансов на то, что мы увидим какую-то из этих команд дальше второго раунда, почти нет, но все равно – это возвращение ЛЧ!

«Атлетик Эскальдес» – «Будучность», 16:00

П1 – 5.00 / X – 4.20 / П2 – 1.68

В первом матче дня сыграют чемпионы Андорры и Черногории. У гостей и опыта побольше – трижды играли в квалификации ЛЧ, трижды не проходили дальше второго отборочного раунда.

«Будучность» в 6-й раз выиграла чемпионат (в последнем туре и по разнице очков), но из-за низкого коэффициента страны в рейтинге УЕФА стартует с первого квалификационного. «Атлетику» только 21 год с момента основания и в высшем дивизионе Андорры он закрепился в сезоне-19/20. В прошлом году парни выиграли чемпионат страны впервые в истории и таким образом попали на «Будучность» в первой в истории квалификации ЛЧ.

Звезд и известных личностей в командах просто нет, слишком низкий уровень. Но матч обещает быть ярким, оба клуба играют в атаку: «Будучность» забивает в 17 играх подряд, «Атлетико Эскальдес» – в 12. Есть смысл присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют, коэффициент к этому располагает – 1.73.

Что до смолл-маркета, гости из Черногории подают меньше 4.5 угловых в 9 матчах подряд, забрать эту ставку можно с кэфом – 2.45.

«Тре Пенне» – «Брейдаблик», 22:00

П1 – 28.00 / X – 13.50 / П2 – 1.07

В прошлом году от Исландии в Лиге чемпионов гремел «Викингур», победивший в первом квалификационном раунде, а потом практически выбивший шведский «Мальме» (5:6 по сумме двух встреч). В этом сезоне представляет северян чемпион страны «Брейдаблик», опередивший «Акурейри» на 10 очков. Это первый титул с 2010 года, тогда исландцы попали во втором раунде квалы ЛЧ на норвежский «Русенборг» и отлетели 2:5.

В составе есть молодая звезда чемпионата Ясон Свантоурссон, который в 23 года уже прописался в сборной и вообще готов пойти на повышение. Парень предпочитает обострять с правого крыла атаки и за 25 матчей в прошлом сезоне оформил 11 мячей.

«Тре Пенне» тоже отметился в истории, став первой командой из Сан-Марино, выигравшей матч в квалификации ЛЧ (в сезоне-2013/14 обыграли армянский «Ширак»). Ловить против чемпиона Исландии им нечего, но нырнем в тренды.

Тотал больше 3.5 голов сыграл в 4 матчах «Брейдаблика» подряд, коэффициент на сегодняшний матч – 1.78. Почему это валуй? Сейчас по порядку: «Тре Пенне» забивает в 19 матчах подряд, «Брейдаблик» в 17 из 18 последних встреч. It’s a match!

А еще «Брейдаблик» забивает меньше 2.5 мячей в 6 из 7 последних играх, тут можно ухватить кэф 2.62.

Фото: breidablik.is; Facebook/FkBuducnostPG