Сенсационная Грузия сыграет с Бельгией, высока вероятность ТМ2,5

Теги сборная Бельгии U-21 сборная Грузии U-21 Ставки на спорт Евро U-21 2023 Ставки на футбол Ставки

Молодежный Евро набирает обороты. Турнир проходит в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года. Хозяева из Грузии, прибившие Португалию (2:0), сыграют с Бельгией.

Фаворитами выступает молодежка бельгийцев (за 1.64), в Грузию аналитики букмекерских контор не верят, на ничью коэффициент 4.20, а на победу – 5.00. Бельгийцы выглядят монументально, их молодежная сборная не пропускает в 7 из 8 матчей подряд, кэф сегодня выглядит ценной ставкой за 2.55. 

Плюс тотал меньше 2,5 голов сыграл аж в 7 матчах сборной Бельгии подряд. Сегодня коэффициент – 2.15.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TFP_Sports
сенсационные 0-5 получат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий