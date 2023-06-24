Сенсационная Грузия сыграет с Бельгией, высока вероятность ТМ2,5

Молодежный Евро набирает обороты. Турнир проходит в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года. Хозяева из Грузии, прибившие Португалию (2:0), сыграют с Бельгией.

Фаворитами выступает молодежка бельгийцев (за 1.64), в Грузию аналитики букмекерских контор не верят, на ничью коэффициент 4.20, а на победу – 5.00. Бельгийцы выглядят монументально, их молодежная сборная не пропускает в 7 из 8 матчей подряд, кэф сегодня выглядит ценной ставкой за 2.55.

Плюс тотал меньше 2,5 голов сыграл аж в 7 матчах сборной Бельгии подряд. Сегодня коэффициент – 2.15.

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