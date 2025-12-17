«Металлург» забивает в среднем по 3,85 гола за игру – больше всех в КХЛ. 1.72 – минимум 4 шайбы в матче с «Сочи»
«Сочи» и «Металлург» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Магнитогорска забил больше всех в этом сезоне – 131 шайба в 34 матчах. В среднем команда Андрея Разина забивает по 3,85 гола за игру – также лучший показатель в лиге.
Букмекеры дают коэффициент 1.27 на то, что «Сочи» пропустит минимум три шайбы, 1.72 – минимум четыре.
Матч состоится 17 декабря и начнется в 19:30 мск.
