«Металлург» забивает в среднем по 3,85 гола за игру – больше всех в КХЛ. 1.72 – минимум 4 шайбы в матче с «Сочи»

«Сочи» и «Металлург» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Магнитогорска забил больше всех в этом сезоне – 131 шайба в 34 матчах. В среднем команда Андрея Разина забивает по 3,85 гола за игру – также лучший показатель в лиге.

Букмекеры дают коэффициент 1.27 на то, что «Сочи» пропустит минимум три шайбы, 1.72 – минимум четыре.

Матч состоится 17 декабря и начнется в 19:30 мск.