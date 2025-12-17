«ПСЖ» – фаворит матча за Межконтинентальный кубок против «Фламенго» у букмекеров. Парижане могут взять 6-й трофей в 2025-м

«ПСЖ» и «Фламенго» встретятся в финале Межконтинентального кубка-2025.

Парижане котируются фаворитами встречи у букмекеров за 1.69. На победу бразильского клуба дают коэффициент 5.20, на ничью в основное время – 4.00.

«ПСЖ» в 2025 году завоевал все внутренние трофеи (Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции), впервые в истории выиграл Лигу чемпионов и стал обладателем Суперкубка УЕФА. Межконтинентальный кубок может стать шестым трофеем для парижан в 2025-м.

Игра состоится 17 декабря в Катаре, начало – в 20:00 мск.