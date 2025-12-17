«Барыс» сенсационно разгромил «Автомобилист» (4:1) на выезде и вернулся в зону плей-офф КХЛ. На победу давали 5.70
«Автомобилист» проиграл «Барысу» (1:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
В составе казахстанского клуба дубль сделал 20-летний нападающий Семен Симонов.
Букмекеры были уверены в победе хозяев. На успех «Барыса» давали коэффициент 5.70 – астанчане во второй раз в этом сезоне обыграли «Автомобилист» в статусе андердога у букмекеров.
«Барыс» вернулся на 8-е место в таблице Восточной конференции, дающее право сыграть в плей-офф.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости