«Барыс» сенсационно разгромил «Автомобилист» (4:1) на выезде и вернулся в зону плей-офф КХЛ. На победу давали 5.70

«Автомобилист» проиграл «Барысу» (1:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В составе казахстанского клуба дубль сделал 20-летний нападающий Семен Симонов.

Букмекеры были уверены в победе хозяев. На успех «Барыса» давали коэффициент 5.70 – астанчане во второй раз в этом сезоне обыграли «Автомобилист» в статусе андердога у букмекеров.

«Барыс» вернулся на 8-е место в таблице Восточной конференции, дающее право сыграть в плей-офф.