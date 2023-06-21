Евро U21 стартует с дерби Бельгии и Нидерландов. Голландцы – фавориты у букмекеров

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Сегодня стартует молодежный Евро, который пройдет в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года. 

И в первый же день топовый футбол от молодежек Бельгии и Нидерландов. Фаворит – сборная Нидерландов (за 2.20), а на Бельгию или мирный исход дают равнозначный коэффициент в 3.50. Важнейшим фактором в оценке выступает глубина состава, которая у номинальных гостей гораздо мощнее.

При этом аналитики сомневаются, что матч выйдет результативным, однако тоталы в 2.5 мяча равнозначны – 1.90.

Стартует молодежный Евро: Германия с Мукоко едет защищать титул, Италия с Тонали – добывать его спустя 19 лет

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