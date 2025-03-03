«Лига Ставок» и Федерация бокса России продлили соглашение о сотрудничестве. Букмекер – генеральный партнер ФБР с 2019 года

Президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский и генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин подписали новое соглашение о сотрудничестве.

Букмекерская компания является генеральным партнером Федерации бокса России с 2019 года.

«У Федерации бокса России высокий имиджевый фактор и это одна из ведущих спортивных организаций в России. Наш союз очень значимый, логичный и гармоничный, гордимся нашим сотрудничеством и спонсорством.

Команда Федерации бокса России – это прекрасные профессионалы и мы дружим много лет, учимся друг у друга», — отметил Красовский.

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