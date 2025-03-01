В Нидерландах в два раза выросло количество договорных матчей
В Нидерландах резко возросло количество договорных матчей.
Голландский игорный регулятор Kansspelautoriteit сообщил, что в 2024 году состоялось 13 договорных матчей. Такую информацию предоставили лицензированные букмекеры Нидерландов.
В 2023 году было зафиксировано всего 6 таких случаев. Регулятор отметил, что резкий всплеск может означать, что букмекеры стали стали лучше отслеживать подозрительные матчи.
Наибольшее количество договорных матчей зафиксировано в теннисе: всего десять случаев. Еще два договорных матча состоялось в футболе и один в баскетболе.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Gambling Insider
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