Тюкавин выбыл до конца сезона из-за разрыва «крестов». «Динамо» не попадет в топ-3 РПЛ, считают букмекеры

Константин Тюкавин пропустит около полугода из-за разрыва «крестов».

Нападающий «Динамо» забил 7 голов и отдал 2 ассиста в 19 матчах чемпионата России в этом сезоне.

Букмекеры считают, что московский клуб не попадет в топ-3 по итогам чемпионата без Тюкавина – на это дают коэффициент 1.30.

На финиш «Динамо» в первой тройке можно поставить за 3.55, в топ-4 – за 1.80.

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