90 потенциально договорных матчей выявлено во всем мире за февраль (ULIS)

Организация United Lottery Integrity in Sports (ULIS) выявила 90 потенциально договорных матчей в феврале 2025 года.

Большинство подозрительных игр состоялось в футболе – 70 матчей. По сравнению с январем общее число потенциально договорняков в мировом спорте увеличилось с 85 до 90.

Лидером по подозрительным матчам стала Азия (45). За ней идут Европа (28) и Африка (6).

По итогам 2024 года ULIS выявила 733 потенциально договорных матча в спорте, из них 633 игры пришлись на футбол.

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