90 потенциально договорных матчей выявлено во всем мире за февраль (ULIS)
Организация United Lottery Integrity in Sports (ULIS) выявила 90 потенциально договорных матчей в феврале 2025 года.
Большинство подозрительных игр состоялось в футболе – 70 матчей. По сравнению с январем общее число потенциально договорняков в мировом спорте увеличилось с 85 до 90.
Лидером по подозрительным матчам стала Азия (45). За ней идут Европа (28) и Африка (6).
По итогам 2024 года ULIS выявила 733 потенциально договорных матча в спорте, из них 633 игры пришлись на футбол.
«Мы считали, что рабство отменили». Большой скандал в Африке – друг Это’О пытал вратаря из-за ставок
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости