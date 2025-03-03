Три вратаря забили в этом сезоне НХЛ. Вероятность гола в одной игре – 0,2%
Илья Сорокин стал третьим вратарем, забившим гол в этом регулярном чемпионате НХЛ.
На российского голкипера «Айлендерс» записали шайбу, которая оказалась в воротах «Нэшвилла» (7:4) на 60-й минуте. Ранее в этом сезоне забивали вратарь «Питтсбурга» Алекс Неделькович и голкипер «Миннесоты» Филип Густавссон.
Букмекеры дают коэффициент 500.00 на гол вратаря в любом матче НХЛ, что соответствует вероятности в 0,2%.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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