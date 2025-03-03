1,7 млн россиян воспользовались сервисом по самозапрету на кредиты за 2 дня. Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете ставить с кредиток

Почти 2 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты и займы.

Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на Госуслугах 1 марта. За первые два дня работы им воспользовались 1,7 миллиона человек, сообщили в Минцифры.

Средний возраст заявителя – 53 года. Чаще всего заявления подавали в Москве (351 тысяча) и Санкт-Петербурге (143,9 тысячи).

Напомним, осенью 2024 года на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий оплачивать ставки с использованием кредитных карт.

Ставки на Спортсе

«Мы считали, что рабство отменили». Большой скандал в Африке – друг Это’О пытал вратаря из-за ставок