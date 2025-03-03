72% бразильцев делают ставки, чтобы заработать. 35% узнали о беттинге от друзей и знакомых
В Бразилии провели вопрос об отношении местных жителей к ставкам на спорт.
По данным института QualiBest и агентства Virta, 72% опрошенных бразильцев делают ставки ради финансовой выгодны. 40% считают рекламу букмекеров позитивным явлением.
Бразильцы чаще всего узнают о ставках из соцсетей (55%), а также от друзей и знакомых (35%).
Самой популярной букмекерской компанией в Бразилии стала Betano – ее назвали 40% опрошенных. Далее идут Bet365 (33%) и Esporte da Sorte (21%).
Напомним, с 1 января в Бразилии официально начал работу легальный рынок онлайн-ставок. В первом месяце года букмекерские сайты посещались в среднем по 63,4 миллиона раз в день.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Igaming Brazil
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