BetBoom исполнил необычные желания пользователей: один из победителей прыгнет с парашютом в костюме Супермена

С 22 по 25 мая BetBoom провел акцию по исполнению желаний своих клиентов. Условие было простым: оставить заявку со своей мечтой в сторис приложений BetBoom на платформах IOS или Android. BetBoom выбрал желания клиентов (всего поступило 14 000 заявок), которые будет осуществлять!

Традиционно большая часть заявок касалась спорта, техники (гаджеты Apple, консоли PlayStation 5) и фрибетов. BetBoom раздал участникам более 300 000 фрибетов.

Один клиент в своем сообщении указал, что хочет «успешно закрыть диплом и PS5». Написать диплом — достижение, а защитить его — это уже победа! BetBoom, конечно, за клиента разобраться с дипломом не сможет, но пожелать удачи и вручить игровую консоль — это с удовольствием.

Среди поступивших заявок были самые разнообразные желания, начиная формы футбольных команд и мерча от BetBoom, заканчивая посещением футбольных матчей.

Многие клиенты BetBoom загадывали желания не для себя, а для своих детей. Так родители просили для детворы лучшее транспортное средство для активного отдыха летом — новый велосипед. Таких заявок было много. Один родитель, например, попросил аж целых два для своих близнецов.

Не забывали люди и про своих любимых. Молодой человек попросил у BetBoom кольцо для своей девушки. Как и студенту, который готовится к защите диплома, мы можем пожелать клиенту удачи!

Среди необычных заявок нашелся настоящий супергерой, готовый прыгнуть с парашютом в костюме Супермена с высоты три километра! BetBoom подарит клиенту незабываемую возможность ощутить себя настоящим героем.

“Исполнение желаний – традиционная акция BetBoom. Обычно мы проводим ее к Новому году, но формат так понравился пользователям, что решили делать эту акцию чаще. Обязательно подписывайтесь на соцсети BetBoom, смотрите в сторис нашего приложения, чтобы не пропустить новый розыгрыш”, – рассказал об акции PR-директор BetBoom Михаил Даньшин.