Экспресс на последний тур РПЛ сделал клиента BetBoom миллионером. Гол на 89-й минуте принес беттору почти 2 млн рублей

В эту субботу завершился сезон-2022/23 Российской премьер-лиги. Клиент BetBoom выбрал пять из восьми матчей последнего тура РПЛ и собрал успешный экспресс, поставив 115 846 рублей. Что делает его купон интересным – он решил ставить исключительно на победу хозяев. Коэффициент его купона составил 15.83. Предсказание беттора оказалось верным, и он смог выиграть 1 834 304 рубля.

Практически все матчи зашли легко — хозяева забивали в ворота противника больше одного мяча. ЦСКА вообще занесли четыре гола «Ростову». «Локомотив» с «Оренбургом» тоже отличились. По три мяча забила каждая команда своим соперникам. «Локомотив» проводил «Торпедо» из РПЛ в Первую лигу.

«Нижний Новгород» впервые обыграл «Химки», забив два мяча — последние пять игр заканчивались равным счетом, а одна завершилась победой подмосковного клуба.

А вот в матче «Урала» с «Сочи» весь экспресс мог сорваться. Несмотря на то, что игра не имела абсолютно никакого турнирного значения, для беттора противостояние соперников было очень нервным — вплоть до конца игры на табло был счет 0:0. Лишь на 89-й минуте победный для хозяев гол забил Андрей Егорычев.

Несмотря на то, что в субботу 3 июня в чемпионате Российской премьер-лиги был сыгран последний тур, лето освободилось еще для одного важного футбольного события. Уже 13 июня состоится первый матч BetBoom Московский Кубок Селебрити. В новом турнире примут участие команды: «Амкал», 2Drots, Broke Boys, ФК «10», ФК «ДЕНЬГИ», ФК БАС, «Родина Медиа» и Матч ТВ. Все игры, кроме финала, пройдут на «Сапсан Арене» и будут транслироваться на YouTube и в эфире Матч ТВ. За всеми анонсами и новостями турнира можно следить в Telegram-канале: https://t.me/celebrity_cup.