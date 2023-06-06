Жеребьевка BetBoom МКС 2023 завершилась: в первом туре «Амкал» сыграет с ФК БАС

6 июня в BetBoom Дом Динамо в ГУМе состоялась жеребьевка команд BetBoom Московского Кубка Селебрити. По итогам жеребьевки BetBoom МКС 2023 были сформированы пары из команд. Ознакомиться с турнирной сеткой и расписанием матчей можно на сайте кубка. Ведущими события стали Федор Маслов, блогер и вратарь ФК «Амкал», и экс-президент ФК «ДЕНЬГИ» Кристина Нуар. Порядок игр ведущим помогли определять звездные гости: фигуристка Евгения Медведева, стример Александр Nix Левин и шоумен Илья Макаров.

«Отмечу систему проведения Double Elimination (система с выбыванием после двух поражений,, популярная в киберспорте – прим.), каждый матч решающий, и если ты даже не вылетаешь, то шансов на победу значительно меньше. Еще это интересное формирование пар первого тура, например, наше давнее противостояние с «Родиной», также интересно как сыграет ФК 10 заметными в медиафутболе 2Drots». – прокомментировал жеребьевку президент Broke Boys Дмитрий Егоров.

«Мы желаем удачи всем участникам, в этом году это действительно сложный турнир для спортсменов, понадобится физическая подготовка и умение распределять силы. Мы рады, что совместно с «Динамо» нам удалось привлечь новые медийные лица, например, Александра Nix Левина. Надеемся, что все игроки покажут высокий уровень игры и будут повышать рейтинг МКС», — прокомментировала руководитель группы influence-маркетинга BetBoom Галина Павлюкова

«Я понял, что проигрыши команды связаны с моим “тухлым” и вялым настроем. Сейчас я специально себя “завел” и буду максимально подбадривать команду перед матчем с «Броуками». Это противостояние длится еще с первого сезона, у нас есть что-то личное с Райзеном и Егоровым. Будем обыгрывать Broke Boys», — прокомментировал жеребьевку президент «Родина Медиа» Александр T-killah

Все команды начнут игру в верхней сетке турнира. Проигравшие команды продолжат участие в нижней сетке. Команда, проигравшая дважды (в верхней и в нижней сетке турнира), выбывает.

«Классно, когда твоя команда не заставляет тебя истерить. Я не говорю, что команды коллег плохи, но они точно заставляют переживать своих президентов. У нас предстоит личный реванш в игре с ФК БАС, не представляю, что наш бывший игрок Степа Фанки будет показывать против нас. Закончится сейчас мероприятие, пойду удалять его из чата «Амкала», — прокомментировал распределение команд президент ФК «Амкал» Герман Попков.

Финал состоится 16 июля на «ВТБ Арене». Победитель получит 5 миллионов рублей, и возможность сыграть против ФК «Динамо». За событиями турнира можно следить в Телеграме и на YouTube.