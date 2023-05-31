Бонус 10 000 тенге к финалу Лиги Европы от Fonbet!

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Уже сегодня в Будапеште испанская «Севилья» и итальянская «Рома» поборются за престижный европейский кубок. Нас ждет увлекательнейший матч, который можно сделать еще интересней вместе с Fonbet. Регистрируйся на сайте букмекерской компании, пополняй счёт и забирай бонус 10 000 тенге

 

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«Севилья» – самая успешная команда в истории Лиги Европы. Андалусийцы могут выиграть трофей в рекордный седьмой раз. Нынешний путь команды к финалу получился по-настоящему особенным. «Севилья» по ходу сезона сменила двух тренеров, сохранила место в Примере, а на пути в будапештский финал обыграла «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Fonbet предлагает коэффициент 1,90 на то, что именно севильцы поднимут Кубок над головами.

 

Год назад «Рома» отпраздновала победу в самом первом в истории розыгрыше Лиги конференций. Главный тренер римлян Жозе Моуринью тогда стал первым тренером, который выиграл все еврокубки. Теперь же у него есть возможность стать первым тренером, кто выиграл Кубок УЕФА/Лигу Европы с тремя разными клубами («Порту»-2003, «МЮ»-2017). Поставить в Fonbet на то, что это случится, можно с коэффициентом 1,90. 

 

Таким образом, шансы обеих команд на победу в турнире оцениваются как 50/50!

 

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