Роман Нагучев прокомментирует финал Лиги Европы

31 мая в Фонбет-баре на Арбате пройдет мероприятие с просмотром финального матча Лиги Европы 2022/2023. Для клиентов Фонбет матч прокомментирует известный комментатор и амбассадор Фонбет Роман Нагучев.

Послушать «живой» комментарий от Романа Нагучева можно будет в Фонбет-баре по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат 15. Вход на мероприятие – свободный, по предварительной брони. Количество мест в баре ограничено.

Отметим, что аудиотрансляция финала Лиги Европы будет доступна всем клиентам Фонбет в мобильном приложении и на официальном сайте букмекера.

В финальном матче Лиги Европы сезона 2022/23 встретятся «Севилья» и «Рома». БК Фонбет не выделяет явного фаворита матча. Победа Севильи в основное время оценивается коэффициентом 2.75, а победа Ромы – 2.90. Ничья по истечении основного времени матча оценивается коэффициентом 2.95.