«Сатурн» сыграл с клубом медиалиги «Деньги». Матч организовал букмекер «Леон»

ФК “Сатурн” провел товарищеский матч с командой, которая выступает в медийной футбольной лиге – ФК “Деньги. Генеральным партнером обоих клубов является букмекерская компания Леон.

Игра состоялась на домашнем стадионе “Сатурна” в Раменском. Для “Денег” – это первый матч против профессионального клуба. “Сатурн” же впервые играл с командой-представителем медийного футбола.

Матч завершился со счетом 3:3.

PR-директор БК Леон Нина Подгорнова:

“Мы рады поддержать наших партнеров в инициативе провести товарищеский матч. Такие мероприятия способствую популяризации футбола в нашей стране. Футбольный клуб “Деньги” сформировал свой пул лояльной аудитории, благодаря активной работе в медиа. “Сатурн” же сейчас под руководством Романа Широкова набирает обороты и стремится не только показывать спортивные результаты, но и делать хорошие вещи в инфополе. Поэтому мы уверены, что это получился отличный симбиоз. Каждый для себя что-то почерпнет, обмен опытом позитивно скажется на каждой из сторон”.

Директор ФК “Сатурн” Роман Широков:

“Мы рады, что наш генеральный партнер БК Леон предоставил нам возможность провести товарищеский матч с командой блогеров. Для нас это совершенно новый опыт, который даст импульс для развития. Мы видим, насколько важно сейчас показывать не только спортивный результат, но и выстраивать работу в медиа. В этом плане “Сатурн” пока еще в начале пути, но мы готовы учиться и перенимать опыт. Уверен, что благодаря подобным мероприятиям, мы будет более заметными в инфополе и привлекать к себе внимание болельщиков”.

Станос:

“Мы впервые играли с профессиональной командой. Рады, что показали характер и на последних минутах вырвали ничью. Уверен, что такая игра положительно скажется на команде. На следующий матч МФЛ мы будет выходить уже с совсем другим настроением”.