Деморализованные игроки «Ювентуса» пропустили четыре мяча от «Эмполи», но помогли выиграть клиенту BetBoom ровно 2 000 000 рублей

Клиент BetBoom из столицы в понедельник днем решил посетить один из клубов букмекерской компании и поставить на матч 36-го тура чемпионата Италии «Ювентус» – «Эмполи». Он сделал выбор на успех «андердогов», рискнув и поставив 385 356 рублей на победу «Эмполи» с коэффициентом 5.19. Туринские футболисты, вероятно, были деморализованы снятием очков, чем воспользовались их соперники и беттор, который вечером того же дня увидел на своем счете ровно 2 000 000 рублей выигрыша.

Можно найти одну причину по которой футболисты «Эмполи» одержали победу, принеся гостю клуба BetBoom крупный выигрыш. За день до начала матча стало известно, что «Ювентус» могут оштрафовать по делу о финансовых махинациях. По итогу с «Ювентуса» сняли 10 очков. Легко представить ощущения футболистов, которые ранее заработали 69 баллов и занимали второе место в Серии А. После потери необходимых очков они опустились на седьмое место, потеряв возможность выступить в Лиге чемпионов. Теперь вместо них путёвку в групповой раунд турнира получил «Лацио». Туринцы, узнав о решении суда, перестали бороться и получили в свои ворота четыре мяча.

«Эмполи» занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующий раз они встретятся с «Вероной», 28 мая, где выступят в качестве гостей. В линии BetBoom их победа оценивается коэффициентом 5.21, в то время как успех веронцев — 1.68.

Рисковать как гость клуба BetBoom не имеет особого смысла. Лучше воспользоваться акцией «Летний Boom» от букмекерской компании, которая проходит с 17 мая по 23 июня. Во всех клубах наземной сети BetBoom проводится розыгрыш автомобиля Toyota Camry 3.5 и призов на 2 500 000 рублей. Со всеми условиями акции можно ознакомиться на лендинге: https://clck.ru/34P8iy.