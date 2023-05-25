Игроки БЕТСИТИ не сомневаются в успехе «Ман Юнайтед»

Хочешь поставить на «Челси»? Сделай это в БЕТСИТИ и получи бонус до 100 000 рублей!

25 мая «Ман Юнайтед» дома сыграет с «Челси» в перенесенном матче 32-го тура АПЛ. Встреча пройдет на «Олд Траффорд» и начнется в 22:00.

Команда Эрика тен Хага успешна в последних двух турах: победы над «Вулверхэмптоном» (2:0) и «Борнмутом» (1:0) позволили «МЮ» пробиться в зону Лиги чемпионов. Теперь для закрепления успеха «дьяволам» нужно обыгрывать «Челси» в домашней игре.

А коллектив Лэмпарда снова проиграл. На этот раз «Манчестер Сити» со счетом 0:1. Навязать серьезную борьбу будет сложно и в грядущем матче. Тем более, что «синие» не могут обыграть «МЮ» пять встреч подряд: все они завершились вничью.

Но на этот раз эксперты БЕТСИТИ видят команду из Манчестера фаворитом. Поставить на нее можно за коэффициент 1.67. Ничью предлагают взять за 4.40, а успех лондонского клуба оценивают в 5.00. Игроки БЕТСИТИ также уверены в победе команды тен Хага: на нее приходятся 75% от всех ставок на исход. 10% досталось «Челси». Оставшиеся 15% игроки загрузили на ничью.

А ты же выбрал своего фаворита? Поставь на его победу в БЕТСИТИ и получи бонус до 100 000 рублей!